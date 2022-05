Nuovo ponte tra Signa e Lastra; Merlotti (Pd): “Benefici concreti alla vita delle persone e territorio in sicurezza”

FIRENZE – “L’esito positivo della conferenza dei servizi e l’individuazione delle ulteriori risorse, all’interno del fondo sviluppo e coesione, per la realizzazione del ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa rappresentano un passo avanti importante verso il compimento di questa infrastruttura”: a dirlo è il consigliere regionale Pd Fausto Merlotti che aggiunge: “Un’opera strategia per cui è fondamentale il lavoro sinergico portato avanti dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dai sindaci dei territori coinvolti. Il ponte ha una rilevanza che va ben oltre i due Comuni di Signa e Lastra a Signa: porterà, infatti, benefici in termini di vivibilità e di sostenibilità a tutta un’area territoriale che va da Firenze, alla Piana, a Prato e fino a Empoli. Migliorerà significativamente il sistema infrastrutturale della Toscana centrale, l’intensità del traffico, la sicurezza, l’accesso alla mobilità di cittadini e imprese, la qualità e i tempi di lavoro, le caratteristiche dell’aria e dell’ambiente, e la sicurezza idraulica. Complessivamente siamo di fronte a un progetto che ho sempre ritenuto fondamentale per il futuro di quest’area, in grado di cambiare, in meglio, la vita delle persone e di incidere fortemente sulla riduzione del rischio idraulico per la zona. Come consigliere regionale di questo territorio farò tutto il necessario per sostenere questo percorso, al fianco della giunta, dei sindaci e delle comunità”.