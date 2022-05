SESTO FIORENTINO – Nuovo presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Sesto Fiorentino. Si tratta del Luogotenente c.s. Gerardo Campioni. L’elezione è avvenuta ieri 27 maggio all’Auditorium del Centro Protezione Civile.

Il nuovo consiglio è composto dal vicepresidente Car. Aus Luciano Pecchioli dai consiglieri, Brig. Ca. Ercole Vallocchia Ercole, App. s.c. q.s. Gianni Panunzi, Car. Aus. Riccardo Berti, Car. Aus Antonio Macaluso, Car. Aus. Vincenzo Emo, Car. Aus. Luciano Ferretti, Car. Aus. Antonio Gullo, Brig. Ca. Saverio Rao.

Gerardo Campioni sostituisce il Maresciallo Maggiore Raffaele Cosato che, per oltre ventanni è stato alla guida della Sezione, “come punto di riferimento per tantissimi cittadini – si legge in una nota dell’associazione nazionale carabinieri – e sopportando non poche iniziative per la città, dalla posa del Busto di Salvo D’Acquisto nella medesima piazza al restauro della statua in piazza Vittorio Veneto”.