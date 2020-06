Nuovo showroom Opel di Brandini

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno la concessionaria Brandini che rappresenta i brand del Gruppo Psa (Peugeot, Citroen, DS) darà il benvenuto al marchio Opel, con l’inaugurazione del nuovo showroom dedicato alla casa del fulmine. L’appuntamento è in programma a partire dalle 18 in via del Cantone, 90 e sarà possibile seguirlo in presenza, oppure […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno la concessionaria Brandini che rappresenta i brand del Gruppo Psa (Peugeot, Citroen, DS) darà il benvenuto al marchio Opel, con l’inaugurazione del nuovo showroom dedicato alla casa del fulmine. L’appuntamento è in programma a partire dalle 18 in via del Cantone, 90 e sarà possibile seguirlo in presenza, oppure attraverso la diretta Instagram sul canale ufficiale di Brandini (gruppo_brandini). La sede Brandini di via del Cantone è stata inaugurata lo scorso settembre 2019 per i marchi Peugeot, Citroen e DS Automobiles. Adesso, con l’aggiunta di Opel, ospiterà tutti i brand del Gruppo PSA, diventando uno dei maggiori punti di riferimento regionali per chi cerca la sua nuova auto.