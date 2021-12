Nuovo sito web per il Comune di Lastra a Signa: “Più vicini ai cittadini”

LASTRA A SIGNA – Più accessibile, più sicuro e al passo con i tempi: è on line il nuovo sito del Comune di Lastra a Signa a cui l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo per allineare lo strumento alle nuove norme ministeriali e con l’obiettivo di offrire al cittadino una piattaforma che sia più semplice e di accesso immediato e diretto ai servizi. Nel rinnovato sito web del Comune ampio spazio è stato dedicato alle informazioni al cittadino sui servizi e progetti messi in atto dal Comune (nella sezione in primo piano e in quella “Ultime notizie”). Una posizione di rilievo, rispetto al passato, ha assunto la sezione dei servizi on line che è stata collocata nella parte alta del portale ad evidenziare l’importanza che il Comune attribuisce a tali servizi. Nel corso degli anni infatti l’amministrazione comunale lastrigiana ha aumentato e potenziato il settore: introducendo la possibilità di prenotare on line gli appuntamenti con gli uffici al pubblico, di presentare istanze per via telematica, di scaricare per via telematica certificati anagrafici e di stato civile senza doversi recare presso gli sportelli comunali, oltre al pagamento on line dei principali servizi della pubblica amministrazione.

Il nuovo sito si adatta perfettamente a tutti i dispositivi smartphone, tablet e computer presentando una grafica che facilita l’accesso e la ricerca di servizi e informazioni. I colori scelti richiamano le tonalità presenti nello stemma comunale: il rosso e il bianco. L’essenzialità dei colori individuati rende la struttura perfettamente riconoscibile, secondo i dettami ministeriali, quale portale di una pubblica amministrazione. La piattaforma è stata inoltre realizzata in ambiente cloud al fine di avere la massima sicurezza per evitare sia i malfunzionamenti tecnici che gli attacchi informatici. “Rinnovare il sito web del Comune ci è sembrato un dovere nei confronti di tutti i nostri cittadini, -ha spiegato il sindaco Angela Bagni – abbiamo cercato di creare una piattaforma che garantisse il migliore e più semplice accesso a tutti i nostri servizi, dando vita ad un’architettura informatica più veloce e diretta per gli utenti. Ci auguriamo che i cittadini possano apprezzare il lavoro svolto e che grazie a questo strumento utilizzino tutte le opportunità a loro dedicate. Per tali ragioni presenteremo a breve anche in diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune il nuovo strumento”.