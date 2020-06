Nuovo supermecato nell’area Ginori: Unicoop fa partire il programma di informazione e ascolto

SESTO FIORENTINO – Il nuovo supermercato Coop sorgerà nell’area Ginori tra viale Pratese e via Oriani e la sua realizzazione sarà preceduta da un programma di informazione e ascolto con i cittadini dedicato proprio a questo progetto. Il programma di informazione prenderà il via, annuncia Unicoop Firenze su richiesta del Comune, fra pochi giorni. “La […]

SESTO FIORENTINO – Il nuovo supermercato Coop sorgerà nell’area Ginori tra viale Pratese e via Oriani e la sua realizzazione sarà preceduta da un programma di informazione e ascolto con i cittadini dedicato proprio a questo progetto. Il programma di informazione prenderà il via, annuncia Unicoop Firenze su richiesta del Comune, fra pochi giorni.

“La decisione di Unicoop Firenze di realizzare un nuovo negozio nell’area Ginori è parte di una complessa procedura di salvataggio volta al mantenimento dell’impianto manifatturiero Richard Ginori a Sesto Fiorentino – si legge nella nota di Unicoop – L’accordo trovato tra le parti coinvolte, privati e istituzioni, ha trovato equilibrio soltanto grazie ad Unicoop Firenze che si è resa disponibile (anche per contribuire a salvaguardare l’occupazione) a partecipare al salvataggio facendosi carico dell’acquisto ad un valore fuori mercato delle due aree limitrofe al Museo della Manifattura di Doccia. Dopo l’approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico che il Comune si era impegnato a portare a termine, Unicoop Firenze ha avviato la progettazione per la realizzazione di un nuovo negozio, accessibile e funzionale per la popolazione, nell’area compresa tra via Oriani e via Pratese. Il nuovo punto vendita sostituirà il negozio di via Leopardi, nell’ottica di migliorare e rinnovare il servizio per i tanti soci e abitanti del quartiere”.

La costruzione del nuovo supermercato porterà, spiega Unicoop, una serie di interventi che riguardano la risistemazione della viabilità; la realizzazione di nuovi parcheggi, non solo di pertinenza del negozio ma anche di quelli pubblici; la realizzazione di una rotatoria, di un tratto di pista ciclabile su via Pratese, i cui platani saranno conservati intatti. L’intervento, al momento, riguarderà solo la parte adiacente a via Oriani.

Prima dell’intervento partirà quindi il programma di informazione.

“Attraverso questo percorso renderemo tutti informati e partecipi dei cambiamenti legati alla realizzazione del nuovo punto vendita e alla chiusura di quello attuale – sottolinea Barbara Pollero, direttrice Soci e Strategie Unicoop Firenze – così cogliendo l’occasione di ascoltare gli abitanti, le loro aspettative e, perché no, i loro dubbi e coinvolgere attivamente i soci”.

Come si svolgerà il programma di informazione e ascolto, lo spiega Unicoop che per questo ha incaricato Sociolab, cooperativa e impresa sociale fiorentina che si occupa di ricerca sociale e partecipazione. “L’attività di ascolto si svolgerà nel mese di luglio – si legge nella nota di Unicoop – e vedrà i ricercatori ‘impegnati sul campo’ per raccogliere le voci dei soci e degli abitanti. Sono previste interviste per approfondire il punto di vista dei destinatari del percorso , attività di informazione e divulgazione nel quartiere e la rilevazione delle opinioni degli abitanti attraverso questionari, oltre ad alcuni momenti di ascolto e confronto dedicato ai soci della sezione soci Unicoop Firenze di Sesto Fiorentino e Calenzano.