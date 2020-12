Nuovo verde in arrivo a Campi per contrastare le alterazioni del clima: 800 alberi e 1.865 arbusti

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha messo a punto un piano per l’abbattimento delle cosiddette emissioni climalteranti attraverso la piantumazione di 800 alberi e 1.765 nuovi arbusti in quattro aree del territorio comunale. La Regione Toscana, infatti, promuove e sostiene progetti per lo sviluppo urbano sostenibile, volti a ridurre le emissioni di […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha messo a punto un piano per l’abbattimento delle cosiddette emissioni climalteranti attraverso la piantumazione di 800 alberi e 1.765 nuovi arbusti in quattro aree del territorio comunale. La Regione Toscana, infatti, promuove e sostiene progetti per lo sviluppo urbano sostenibile, volti a ridurre le emissioni di gas climalteranti e sostanze inquinanti, a incrementare gli spazi verdi e a incentivare la mobilità green. L’obiettivo, in linea con gli obiettivi internazionali e le direttive europee, è la totale decarbonizzazione entro il 2050 e il progressivo abbattimento delle emissioni prodotte dai motori a combustione.

“Il piano di forestazione urbana – si legge in una nota – è già arrivato alla fase di studio di fattibilità e prevede la piantumazione degli arbusti nelle aree dove la qualità dell’aria è maggiormente compromessa, a causa della vicinanza a grandi assi di scorrimento come l’Autostrada A11 o a grandi plessi industriali (es. Selex Galileo). Le piante messe a dimora rispondono anche a esigenze di tutela della biodiversità, vista le 28 diverse specie che saranno piantate. Le quattro aree di intervento predisposte sono: area Marinella, area Lago Paradiso – Perfetti Ricasoli, area Viale Paolieri e area Selex – Ex Galileo”

“Non solo il progetto di forestazione urbana migliorerà concretamente la vivibilità del nostro territorio – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – ma ha anche un importante valore simbolico: dobbiamo adottare uno stile di vita più sostenibile, e questi 800 nuovi alberi serviranno a ricordarcelo. Grazie anche al lavoro del vice-sindaco Giovanni Di Fede (nella foto) e di tutta l’amministrazione, proseguiamo il nostro impegno per una Campi Bisenzio più sostenibile, più moderna e più vivibile”.