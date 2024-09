Obiettivo prevenzione: sabato 21 il “Tour della salute” organizzato dalle Farmacie Comunali Farmapiana

CAMPI BISENZIO, 19 settembre 2024 – Un vero e proprio “tour” nelle Farmacie Comunali Farmapiana. Nel segno della prevenzione e con tante opportunità, gratuite, per i cittadini. Si chiama proprio “Tour della salute” l’iniziativa in programma sabato 21 settembre, giorno in cui le farmacie comunali vi aspettano per offrire servizi e informazioni preziose per il […]

CAMPI BISENZIO, 19 settembre 2024 – Un vero e proprio “tour” nelle Farmacie Comunali Farmapiana. Nel segno della prevenzione e con tante opportunità, gratuite, per i cittadini. Si chiama proprio “Tour della salute” l’iniziativa in programma sabato 21 settembre, giorno in cui le farmacie comunali vi aspettano per offrire servizi e informazioni preziose per il vostro benessere. Con un punto informativo in piazza Fra Ristoro (10-13 e 14-17), sei farmacie a disposizione di chiunque desideri approfittare di questa opportunità, con la preziosa collaborazione di Fratellanza Popolare di San Donnino, Misericordia di Campi Bisenzio, Centro MeMe e Pubblica Assistenza di Campi e il contributo di Chianti Banca e del Centro commerciale I Gigli. Queste le attività previste: misurazione della glicemia, pressione e ossigenazione del sangue, Screening per la fibrillazione atriale, consulenze nutrizionali, ostetriche e multidisciplinari con esperti, mappatura dei nei, screening audiometrici, donazione del sangue e screening ortottico. Ci sono oltre 500 posti disponibili nelle diverse sedi. Per maggiori dettagli www.farmaciecomunalifarmapiana.it.

“Siamo davvero contenti – dice il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca – di offrire alla cittadinanza questo tipo di servizio, organizzato in collaborazione con il mondo dell’associazionismo campigiano. Nonostante i danni subiti a causa dell’alluvione, non ci siamo mai fermati e questa è un’ulteriore dimostrazione della vicinanza delle farmacie comunali alla cittadinanza”. “Il “Tour della salute” organizzato dalle farmacie comunali Farmapiana – afferma il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – è un’iniziativa di grande valore per la nostra comunità. Mettere a disposizione oltre 500 posti e offrire attività gratuite di consulenza e prevenzione dimostra quanto sia importante prendersi cura della salute pubblica e garantire l’accesso a servizi essenziali. Invito calorosamente tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento. È un’opportunità per migliorare il proprio benessere, informarsi e ricevere consigli preziosi dagli esperti. Un ringraziamento speciale va a Farmapiana per l’impegno e l’attenzione dimostrata verso la salute della nostra comunità”.