Occhio alla truffa, nessun incaricato del Comune a domicilio per verifiche sulla Tari

PRATO – Occhio alla truffa: in queste ore sono arrivate alla Polizia municipale segnalazioni della richiesta di presunti operatori del Comune che, nella zona del centro, chiedono di avere accesso alle abitazioni private per effettuare alcune misurazioni ai fini del calcolo della Tari. Si tratta di una truffa: “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – non ha alcun incaricato che sta effettuando queste pratiche e si invita a diffidare e a non consentire l’accesso all’abitazione, soprattutto se soli in casa, avvertendo le forze dell’ordine”.