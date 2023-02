“Occidente solitario” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Al Teatro Manzoni fine settimana con “Occidente solitario” in prima nazionale. Il testo di Martin McDonagh vede in scena: Roberto Salemi, Niccolò Curradi, Roberto Caccavo,Federica Lea Cavallaro, regia di Gregory Eve e Roberto Salemi. Lo spettacolo sarà in scena il 17 e il 18 febbraio alle 21.15.Occidente Solitario in questo adattamento, è ambientato […]

CALENZANO – Al Teatro Manzoni fine settimana con “Occidente solitario” in prima nazionale. Il testo di Martin McDonagh vede in scena: Roberto Salemi, Niccolò Curradi, Roberto Caccavo,

Federica Lea Cavallaro, regia di Gregory Eve e Roberto Salemi. Lo spettacolo sarà in scena il 17 e il 18 febbraio alle 21.15.

Occidente Solitario in questo adattamento, è ambientato in un’imprecisata provincia italiana, familiare ed esasperata. In uno sperduto paese di provincia, abbandonato anche da Dio, due fratelli rientrano dal funerale del padre. Ad accompagnarli, nelle strampalate giornate successive, è un prete, che si barcamena tra la speranza di essere la guida spirituale della comunità e la paura che per quel paesino, inviluppato nelle sue dicerie e vendette, non ci sia più niente da fare. L’unico conforto? I distillati smerciati da una ragazzina di paese che vuole spacciarsi per la donna che ancora non è. E così la spiritualità, più alcolica che cattolica, si trasforma in una spirale di giornate che vorticano verso l’autodistruzione.

L’opera di McDonagh è una ballata tragicomica, un testo in cui si materializzano – sotto una tagliente e irresistibile comicità – le ossessioni, le fughe, l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, le violenze fisiche e psicologiche, la rabbia, l’impotenza e lo sconforto che attanagliano l’uomo moderno in questo nostro “Occidente” che ci rende sempre meno capaci di condividere le nostre esistenze con quelle altrui e sempre più “solitari”. In un susseguirsi continuo di colpi di scena e di situazioni “al limite”, in una scena completamente nuda si scommette su pochi ma straordinari elementi (gli attori e il testo). A loro il compito di svelare quella “vita vera” che traspare da ogni battuta.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it

Mail to: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it

Biglietti: Intero: 14 euro. Ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro