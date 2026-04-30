Offerta di lavoro per due operatori: il Consorzio di bonifica proroga i termini al 17 maggio

FIRENZE – Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno proroga i termini per l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di due operai conduttori di macchine operatrici complesse. Le due unità di personale operativo, a tempo pieno e indeterminato saranno inquadrate nell’Area C, Parametro 118 del Ccnl per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, ovvero Operai addetti abitualmente agli escavatori e conduttori di macchine operatrici complesse e saranno destinate principalmente alla sede operativa di riferimento per l’area di Prato e Pistoia attualmente in via della Costaglia a Quarrata. Le prestazioni tuttavia si svolgeranno all’interno dell’intero comprensorio consortile mentre la graduatoria potrà comunque poi essere utilizzata per destinazioni anche alle altri sedi operative del Consorzio di Osmannoro, in via del Cantone a Sesto Fiorentino e di Baccaiano, Strada Provinciale del Virginio, Montespertoli.

La retribuzione lorda mensile prevista dal vigente Ccnl per inquadramento in Area C, parametro 118, alla data del presente avviso, è pari a 1.810,32 euro da corrispondere per 14 mensilità. Oltre ai requisiti più generali i candidati devono avere: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore); almeno due anni di esperienza nelle mansioni oggetto di selezione; attestato di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati (patentino per trattori agricoli e forestali gommati). Vista la proroga, le domande devono ora pervenire al Consorzio con la modulistica e le indicazioni disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Portale Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito del Consorzio e entro le 24 del prossimo 17 maggio. Successivamente ci saranno le valutazioni dei titoli formativi, delle esperienze lavorative e con un colloquio diretto che porteranno alla stesura della graduatoria da cui procedere con l’assunzione.