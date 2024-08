Officina impresa giovani, il bando per aspiranti startupper si arricchisce del premio speciale Banca Alta Toscana

PRATO – “Guida il tuo futuro. Bando per startupper di successo” è il bando, a cura di Pin – Polo universitario Città di Prato e realizzato nell’ambito del progetto Officina impresa giovani. Sapere per fare , che permetterà a 30 giovani (18-35 anni) di partecipare ad un percorso di accompagnamento finalizzato allo sviluppo della loro idea imprenditoriale, e di aggiudicarsi il premio speciale Banca Alta Toscana: 2.500 euro messi a disposizione da Bcc – Banca Alta Toscana per il miglior business plan. La partecipazione è completamente gratuita e le candidature sono aperte fino al 18 ottobre 2024. Per i 30 partecipanti selezionati, il percorso di affiancamento e coaching avrà durata di 3 mesi e sarà strutturato in due parti. Inizialmente i giovani aspiranti imprenditori, grazie ad attività di gruppo, potranno acquisire competenze in campo economico-finanziario, giuridico-fiscale, organizzativo, di management e marketing. Seguirà un periodo di affiancamento individuale dedicato all’analisi della singola idea imprenditoriale e all’applicazione di quanto appreso durante il percorso. Le migliori tre idee imprenditoriali – selezionate da una commissione – avranno accesso alla seconda fase, che prevede un accompagnamento per la redazione del business plan in forma collaborativa. Esperti di economia e gestione, finanza, marketing e management affiancheranno i tre aspiranti imprenditori al fine di redigere un documento organico, utile alla presentazione a terzi (investitori, business angels, realtà creditizie e così via dicendo) del progetto imprenditoriale.

“Contiamo molto sui giovani, il nostro futuro, e quest’anno in cui ricorre il 120° anniversario di fondazione della nostra Banca – afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci – abbiamo dedicato loro diverse iniziative speciali, come questa di cui siamo partner. Promuoveremo la partecipazione al bando per startupper di successo anche attraverso il nostro club giovani soci. Tanti ragazzi del nostro territorio hanno idee e capacità per sviluppare una propria iniziativa imprenditoriale: oltre al premio che mettiamo a disposizione per questo progetto, Banca Alta Toscana è pronta a valutare i business plan e a sostenere le start up con l’apertura di linee di credito”. “Per il Comune di Prato si tratta di investire ancora in un’attività che ha l’obiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese e di rafforzare il lavoro sull’educazione all’imprenditorialità nel territorio pratese” afferma Benedetta Squittieri, assessore allo sviluppo economico, che prosegue: “È di fondamentale importanza che le ragazze i ragazzi del nostro territorio possano avere occasioni come questa grazie ad un progetto che vede il Comune avere un ruolo da capofila con la collaborazione di tanti partner qualificati che ringraziamo per il lavoro che stiamo facendo insieme”.

Il progetto Officina impresa giovani: Sapere per fare è tra i vincitori dell’avviso pubblico di Anci Giovani e impresa per proposte progettuali dei Comuni a sostegno della diffusione della cultura di impresa tra i giovani. Il progetto, realizzato in partenariato tra Comune di Prato, Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, oltre che Confcommercio Pistoia e Prato, Camera di Commercio Pistoia-Prato, gli istituti Datini, Cicognini Rodari e Polo universitario Città di Prato, si pone come obiettivo quello di migliorare la cultura d’impresa tra i giovani (18-35 anni) e favorire la nascita sul territorio di start-up create da under 35. L’iniziativa è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile Universale a valere sul fondo per le politiche giovanili – per un totale di 150.000 euro a beneficio delle linee progettuali scelte dal Comune.