Officine Ferroviarie Osmannoro, Gandola (Impegno Vero) incontra i lavoratori: “Il Governo intervenga”

FIRENZE – “Il Governo si faccia sentire e spieghi, ancora una volta, quali sono i progetti per l’officina nazionale che opera all’interno del Polo tecnologico ferroviario di Osmannoro, alle porte con Campi Bisenzio. Si tratta di una delle più grandi officine d’Italia e sta rischiando la chiusura e la delocazlizzazione delle sue attività, tanto che sono già stati prospettati 20 esuberi. È necessario che il Governo intervenga chiedendo al gruppo Fsi di fare definitivamente chiarezza. Una volta per tutte, dopo il rimpallo e l’incertezza degli ultimi anni”. Si esprime così Paolo Gandola, ex consigliere comunale a Campi Bisenzio e coordinatore di Impegno Vero che stamani si è recato davanti all’Impianto Manutentivo Ferroviario di Osmannoro per incontrare i lavoratori che partecipavano alla mobilitazione.

“Questa situazione di incertezza non può più continuare, – ha aggiunto Gandola – è necessario che Fsi presenti il suo piano spiegando chiaramente quale sia il futuro pianificato per il Polo dell’Osmannoro e quali gli investimenti previsti per una delle officine più moderne ed innovative d’Italia essendo stata realizzata 10 anni fa. I lavoratori meritano risposte ed anche il Governo, insieme alla Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, deve fare la propria parte per difendere l’occupazione degli addetti e di tutto l’indotto che opera sul nostro territorio. Impegno Vero sarà come sempre al fianco dei lavoratori in questa vertenza che vede coinvolte anche professionalità campigiane che tanto hanno dato allo sviluppo del polo tecnologico”.