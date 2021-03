Oggi 27 e domani 28 marzo il mercato dei fiori e delle piante

SESTO FIORENTINO – Il mercato dei fiori è arrivato nel centro cittadino portando una ventata di primavera e di colore. Nel massimo rispetto delle normative di distanziamento e di prevenzione contro il covid19, oggi sabato 27 e domani domenica 28 marzo dalle 10 alle 20 si potranno ammirare e acquistare piante, fiori, prodotti gastronomici nel mercato organizzato da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, l’Associazione “Sesto Sotto Casa” e Confesercenti Firenze.

L’iniziativa ha portato in piazza espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che si estende tra Piazza 4 Novembre e Via Felice Cavallotti (florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta) e Via Dante Alighieri (imprese agricole e prodotti a km 0). L’ampia area del mercato è allestita con le indicazioni dei comportamenti da tenere per i visitatori e tutti gli espositori saranno tenuti al rispetto delle norme anti-contagio utilizzando i dispositivi di protezione individuale prescritti, invitati in questo anche dai volontari dell’Associazione “La Racchetta” che presidiano per due giorni l’evento.