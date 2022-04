Oggi allo Zatopek 700 atleti in gara per la Coppa Toscana Cadetti

CAMPI BISENZIO – Domenica di sport allo stadio Zatopek di Campi Bisenzio dove, sotto la regia dell’Atletica Campi, si svolgerà la Coppa Toscana Cadetti/e per ragazzi e ragazze di 14/15 anni. Con una partecipazione che va oltre la previsioni: saranno infatti circa 700 gli atleti in gara (in rappresentanza di trenta società delle province di […]

CAMPI BISENZIO – Domenica di sport allo stadio Zatopek di Campi Bisenzio dove, sotto la regia dell’Atletica Campi, si svolgerà la Coppa Toscana Cadetti/e per ragazzi e ragazze di 14/15 anni. Con una partecipazione che va oltre la previsioni: saranno infatti circa 700 gli atleti in gara (in rappresentanza di trenta società delle province di Firenze, Prato, Arezzo e Siena) e che si sfideranno nelle varie specialità previste. Il “via” alle 13.45 con il lancio del martello Cadette, per proseguire poi con la marcia Cadetti/e, il salto con l’asta Cadette, il salto triplo Cadetti, il lancio del disco Cadetti, gli 80 ostacoli Cadette, i 100 ostacoli Cadetti, i 1.000 metri Cadetti/e, il salto in lungo Cadette, per terminare il pomeriggio con i 300 metri Cadetti/e. “Con le nuove normative – spiegano dall’Atletica Campi – può accedere anche il pubblico previa presentazione del Green Pass, mentre sono esentati gli atleti essendo una manifestazione all’aperto”.