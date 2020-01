Oggi garrisce un labaro triste: è morto Narciso Parigi

CAMPI BISENZIO – Come riporta Lady Radio, apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Narciso Parigi che ricorderemo con grande affetto per il suo legame con la sua Firenze e con la sua Fiorentina. Le sue canzoni hanno portato Firenze nel mondo. Il cantante aveva festeggiato da poco i 92 anni e anche in occasione dell’ultima partita casalinga della Fiorentina contro l’Atalanta, la curva Fiesole gli aveva dedicato uno striscione dopo che si era sparsa la voce di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Grazie Narciso per averci lasciato un patrimonio musicale che custodiremo ognuno dentro di noi. Garrisca al vento il labaro viola per te. Lascia la moglie Fiorella e i figli Daniela e Andrea. Alla famiglia vanno le condoglianze da parte della redazione di Piananotizie.