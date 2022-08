Oggi il funerale del vice-sindaco di Prato Luigi Biancalani. Il cordoglio di Energia Democratica e del sindaco Biffoni

PRATO – Si svolgerà oggi, 25 agosto, alle 16 nel Duomo di Prato, il funerale del vice-sindaco della città laniera, Luigi Biancalani. Medico, aveva 74 anni ed era il presidente della Sds provinciale: una scomparsa che ha suscitato grande commozione in città e anche fuori, non solo nel mondo politico, dove Biancalani era conosciutissimo. “Una persona di grande spessore, – dice Andrea Dominijanni, coordinatore provinciale Energia Democratica Prato – sempre attento e sempre a disposizione di chiunque. Un esempio da seguire. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. Ciao Gigi”.

Affranto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni: “Quando il dolore arriva così violento, ti toglie lucidità e parole. Quello che sei stato per Prato, per la tua comunità, lo sappiamo tutti, ed è un’enormità, è esempio per tutti noi. Ma quel dolore toglie lucidità e parole per quello che sei stato per me: un lungo percorso di vita insieme e certezza nell’esserci sempre, anche quando era dura, sorriso che tranquillizza in mezzo al caos, sicurezza di trovarti al mio fianco, perché prima di ogni altra cosa mi volevi bene. E tanto te ne voglio io. Grazie Nicco, Chiara e Cosetta per essere quello che siete: persone e famiglia meravigliose e grazie a voi io ho avuto la gioia di lavorare insieme a Gigi. Ah Gigi, fammi un ultimo piacere, dopo i tanti che mi hai fatto in questi anni in cui ho avuto l’onore di lavorare fianco a fianco con te… appena lo vedi, abbraccia Daniele, che sono sicuro non vede l’ora di ricominciare a discutere di politica con te. Grazie di tutto Gigi. Grazie di tutto. Non ti dimenticheremo mai”.