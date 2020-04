Oggi Pasquetta dalle 14 la Scampagnata di lettura: ecco dove seguirla

CAMPI BISENZIO – Sarà una Pasquetta diversa dal solito, stando a casa in compagnia di un libro e di tantissimi lettori. Come? Grazie a Una scampagnata di lettura oggi dall 14 prenderà il via una maratona di lettura in diretta audio-video visibile sulle pagine Facebook di Radio Geronimo, Club del giallo e Sesto TV, sul sito www.maratonadilettura.it e sul canale Youtube di RadioGeronimo che trasmetterà anche la diretta solo audio.

Una Scampagnata di lettura è promossa da RadioGeronimo, Club del Giallo e SestoTv: per sei ore si alterneranno tantissimi lettori in diretta streaming direttamente dalla loro casa, dal loro giardino, dalla loro terrazza. Un modo diverso peer trascorrere il lunedì di Pasqua!.