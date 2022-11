“Oggi sono gay (e anche domani)” al Teatro Manzoni

CALENZANO – In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids il 1 dicembre, va in scena al Teatro Manzoni “Oggi sono gay (e anche domani)“, uno spettacolo scritto e diretto da Bernard Vandal e interpretato da Alessandro Grisolini per la produzione di TeatroLà. Un personaggio racconta del suo primo bacio, un attivista spiega il suo impegno nell’associazionismo […]

CALENZANO – In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids il 1 dicembre, va in scena al Teatro Manzoni “Oggi sono gay (e anche domani)“, uno spettacolo scritto e diretto da Bernard Vandal e interpretato da Alessandro Grisolini per la produzione di TeatroLà.

Un personaggio racconta del suo primo bacio, un attivista spiega il suo impegno nell’associazionismo LGBT, una ragazza incinta parla dell’amore e una donna racconta del suo figlio gay. Come nella vita ci sono momenti di gioia e altri più drammatici. Questa serie di monologhi, accompagnati da canzoni cantate dal vivo, parla della vita dei gay di oggi in tutta semplicità.



A seguire il documentario Qu’ils soient heureux jusqu à la fin des temps (E vissero tutti felici e contenti) dove vengono intervistati vari personaggi del mondo omosessuale del Quebec a partire dalla prima coppia gay sposata alla prima donna lesbica che ha fatto la inseminazione artificiale o la prima coppia ad adottare un bambino canadese o due giovani lesbiche che prendono in affido 3 fratelli abusati dai genitori. Uno sguardo anche al salone del matrimonio gay di Montreal con celebranti e avvocati divorzisti, stilisti di moda per sposi LGBT e catering per il grande giorno.

Biglietti: Intero -14 euro