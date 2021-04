“Ogni giorno ci ha regalato un sorriso”: Campi Bisenzio piange Daniela Foscoli

CAMPI BISENZIO – E’ una giornata ricca di sole ma velata da tanta tristezza quella che si appresta a vivere oggi la comunità di Campi Bisenzio. Ma lo è soprattutto per Stefano Salvi, avvocato, assessore all’urbanistica nella precedente consiliatura, che ieri ha visto la morte della moglie, Daniela Foscoli, anche lei molto conosciuta nel nostro Comune per l’impegno costante nel mondo del volontariato. Ed è stato lo stesso Stefano, a cui va l’abbraccio personale e di tutta la redazione di Piananotizie, a rendere nota la notizia della morte di Daniela con un post su Facebook: “Oggi pomeriggio (ieri per chi legge, n.d.r.) nella sua casa è morta pacificamente Daniela, circondata da un ondata di amore da parte di amici e familiari che in tutti questi giorni difficili non hanno mai fatto mancare il loro affetto e la loro vicinanza. E’ morta come ha vissuto, senza paura, così come aveva affrontato e combattuto la terribile malattia che dal 2017 non le ha mai dato tregua. Dio sa quanto l’abbiamo amata e sa quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite, dove ogni giorno ci regalava un sorriso e una speranza. Hai brillato in modo sfolgorante in tutti i momenti della tua vita. Vai in cielo ora piccola mia dove potrai continuare ad accompagnarci con la tua luce, come un faro che nel mare in tempesta ci guida lontano dagli scogli”.

Tante, soprattutto sui social, le dimostrazioni di affetto nei confronti di Stefano e della sua famiglia e i ricordi, emozionanti, di Daniela. Ricordi che spaziano in tanti mondi e che rendono bene l’idea, a 360 gradi, di quanto fosse apprezzata sul territorio. Alcune sono arrivate anche alla nostra redazione: “Il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani si stringe al dolore di Stefano Salvi, alle figlie ed a tutta la loro famiglia per il grave lutto per la perdita di Daniela, una donna conosciuta e attiva nell’associazionismo. A Stefano in particolare, sia come amico che come ex assessore che ha collaborato a stretto contatto con la Misericordia, un sincero e fraterno abbraccio”. “I gruppi consiliari di Forza Italia, Lega Gruppo Misto e Liberi di Cambiare esprimono profondo cordoglio e vicinanza a Stefano Salvi, ex assessore del Comune di Campi Bisenzio e alla sua famiglia, per la prematura perdita della moglie Daniela Foscoli. E’ doveroso inoltre ricordare l’impegno di Daniela nell’associazionismo locale e nella promozione del territorio di Campi, anche con la sua professione. Il sorriso di Daniela mancherà a tutta la comunità”. “E’ stato bellissimo – ha scritto invece l’assessore Ester Artese – essere tua amica, insieme abbiamo condiviso tanto e noi non ti dimenticheremo mai. Sarai con noi, sempre”. Per coloro che la vorranno salutare, Daniela sarà esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Campi dalle 14.30 di oggi, domenica 25 aprile, mentre il funerale sarà celebrato domani, lunedì 26, alle 14.30 presso la Parrocchia del Sacro Cuore.