Olimpiadi 2024: la Toscana del nuoto “fa 13” a Parigi. Ci sono anche la lastrigiana Ginevra Taddeucci e il signese Leonardo Deplano

CAMPI BISENZIO – Tra attese, conferme e novità la flotta italiana del nuoto alle Olimpiadi di Parigi (27 luglio – 4 agosto) batterà bandiera toscana con una rappresentanza di ben tredici atleti sui trentasei convocati dal Ct Cesare Butini. Un mix di toscani Doc per nascita e appartenenza come Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) e altrettanti per militanza, come Matteo Restivo, ex carabiniere friulano punto fermo della Rari Nantes Florentia.

Tre i toscani di nascita in forza ad altri comitati la lastrigiana Ginevra Taddeucci (nata a Firenze, tesserata Fiamme Oro / CC Napoli), Francesca Fangio (nata a Livorno, Tesserata Esercito / In Sport), Leonardo Deplano (nato a Firenze, Carabinieri / CC Aniene), quattro gli “stranieri” sotto l’egida di tecnici toscani: Costanza Cocconcelli, allenata a Firenze da Paolo Palchetti, tesserata Fiamme Gialle / NC Azzurra e quattro addirittura alla corte di Stefano Franeschi a Livorno: Sofia Morini (Esercito / NC Azzurra 91) Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Team) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport).