Olimpiadi della Città metropolitana: nella pallavolo femminile a imporsi è il Volley Club Le Signe

SIGNA – È stata la doppia finale di pallavolo, maschile e femminile, ospitata dal Volley Club Le Signe, a mandare in archivio la seconda settimana delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città metropolitana organizzate dalla Uisp Firenze, che si era aperta con il torneo di golf in Mugello. Nel mezzo anche le medaglie paralimpiche per tennistavolo e bocce. Nella finale del volley maschile (Under 17), successo della Robur Scandicci sulla Sestese per 2-1 (25-23, 25-27, 25-12), mentre in campo femminile (Under 16) le ragazze di casa del Volley Club Le Signe si sono imposte in rimonta sull’Euroripoli 2-1 (23-25, 25-17, 25-16).