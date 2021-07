Olimpiadi metropolitane, domani la chiusura nel parco dei Renai. Alcune (leggere) modifiche alla viabilità

SIGNA – Si terrà domani, mercoledì 14 luglio, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane 2021. A ospitarla il parco dei Renai con una serie di appuntamenti che prenderanno il via alle 18.30 fra cui una corsa podistica. A dare il via alla gara, il vice-sindaco e assessore allo sport del Comune di Signa, Marinella […]

SIGNA – Si terrà domani, mercoledì 14 luglio, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane 2021. A ospitarla il parco dei Renai con una serie di appuntamenti che prenderanno il via alle 18.30 fra cui una corsa podistica. A dare il via alla gara, il vice-sindaco e assessore allo sport del Comune di Signa, Marinella Fossi: “Siamo felici di ospitare questa importante manifestazione. Un valore aggiunto alla ripresa delle attività sportive dopo i tanti mesi di stop dati dalla pandemia”. A seguire, l’esibizione degli sbandieratori del corteo storico di Signa accompagnati dalle musiche della Filarmonica Giuseppe Verdi. “Signa è e sempre sarà a fianco della Città Metropolitana per tutti gli interventi tesi ad allargare i confini di Firenze, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – il parco dei Renai rappresenta anche in questa occasione la sua piena vocazione metropolitana e si manifesta come luogo adatto a ospitare manifestazioni di alto interesse sportivo e culturale”.

In occasione della corsa podistica di domani, come comunica la Polizia municipale signese, dalle 18.45 alle 20.15 sarò vietato il passaggio ai veicoli sul ponte sul fiume Bisenzio all’incrocio fra via dei Renai con via arte della Paglia; nello stesso orario, è prevista la sospensione della circolazione al momento del passaggio dei concorrenti lungo le seguenti strade: via dei Renai dal lotto zero parco dei Renai, tracciato ciclo pedonale lungo il fiume Arno fino alla stazione di San Donnino, via del Pino e via della Viaccia; l’interruzione temporanea sarà resa nota dai veicoli e dal personale della scorta tecnica incaricata.