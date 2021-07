Olimpiadi Metropolitane, passaggio di fiaccola al 2022: la seconda edizione partirà dal parco dei Renai

SIGNA – Corsa podistica e premiazioni dei vincitori delle 14 discipline in gara: nel parco dei Renai si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi. I premiati di un altro “Giorno fantastico” come canta l’inno ufficiale. La corsa podistica, la premiazione degli atleti vincitori delle varie discipline e tanta musica. Si è chiusa così […]

SIGNA – Corsa podistica e premiazioni dei vincitori delle 14 discipline in gara: nel parco dei Renai si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi. I premiati di un altro “Giorno fantastico” come canta l’inno ufficiale. La corsa podistica, la premiazione degli atleti vincitori delle varie discipline e tanta musica. Si è chiusa così la prima edizione dell’Olimpiade Metropolitana, nata da un’idea del consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, e aperta dalla bellissima festa di piazza della Signoria dello scorso 21 giugno. Nel mezzo, tanto sport negli impianti messi a disposizione da 21 Comuni diversi e un unico grande obiettivo: far ricominciare a giocare i giovani, dopo mesi di pandemia. Con oltre 150 atleti al via, il primo trofeo Città Metropolitana si è corso su una distanza di 8 chilometri, con arrivo e partenza nel Parco dei Renai. Tra gli uomini, la vittoria è andata a Mohamed El Ouardy dell’Atletica Signa, secondo Mario Bendoni e terzo in volata Andrea Maggini. Tra le donne ha vinto Costanza del Bravo, davanti a Lorena Meroni e Stefania Scali. Durante la serata di chiusura dei Giochi – un altro ‘Giorno fantastico’ come canta Ruggero nell’inno ufficiale, accompagnato anche dalle note della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa – insieme alle autorità e ai sindaci e assessori della Città Metropolitana intervenuti, si sono susseguiti anche gli atleti medagliati e naturalmente le grandi firme dello sport fiorentino già portatori della fiaccola nella cerimonia di apertura. La cerimonia, condotta da Carlotta Comparini e Veronica Bellandi (speaker anche della gara podistica), si è poi conclusa con l’appuntamento all’anno prossimo: la seconda edizione delle Olimpiadi Metropolitane infatti, partirà proprio dal parco dei Renai.

La Uisp Firenze tra gli organizzatori, delle Olimpiadi Metropolitane, si è espressa così per voce del suo presidente Marco Ceccantini (in basso anche l’intervista video): “Coni, Cip e Città Metropolitana hanno dato un segnale importantissimo di vicinanza allo sport. Abbiamo organizzato tutto in poco tempo, è stato complicato. Ma ne è valsa la pena: è il segnale di ripartenza che tutti aspettavamo”. Il presidente del Cip Toscana, Massimo Porciani, invece, ha giocato la partita di basket in carrozzina: “Lo sport con disabili e normodotati insieme diventi normalità. Questi Giochi sono un esempio di inclusione perché mettono in campo tutti. Normodotati, disabili fisici, non vedenti e non solo”.