Olimpiadi Metropolitane, tre giorni a tutto Sitting Volley in Mugello

CAMPI BISENZIO – Il primo appuntamento con la presenza del pubblico è fissato per oggi, sabato 3 luglio, alle 19 in piazza Giotto a Vicchio, nell’ambito delle Olimpiadi Metropolitane dello sport promosse dalla Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Coni Regionale del Cip paralimpico, il Comitato Territoriale Fipav Firenze e l’organizzazione della Uisp. Sono in programma infatti tre giorni, da venerdì 2 a domenica 4 luglio, nel segno del Sitting Volley in Mugello. Tre giorni in cui la Nazionale italiana maschile guidata da Emanuele Fracascia si ritroverà a Barberino di Mugello per uno stage collegiale. Dopo l’allenamento dimostrativo di oggi, domani, domenica 4, alle 10, si svolgerà invece una partita dimostrativa in piazza Ughi a Barberino di Mugello.

Questi gli atleti convocati: Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana ASD), Davide Dalpane (Porto Robur Costa 2030 Ravenna), Michele Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo), Simone Drigo (ASD Alta Resa), Claudiu Daniel Farcas, Angelo Gelati, Giuseppe Luigi La Montagna (Giocoparma ASD), Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo), Sergio Ignoto (ASD Nola Cittàdei Gigli), Alessandro Issi (ASD Fiano Romano Pallavolo), Paolo Mangiacapra (UP Volley SSD), Fabio Marsiliani (APD Fonte Roma Eur), Salvatore Striano (ASD Vesuvio Oplonti Volley), Massimo Paolo Gamba (Polisportiva Pallavolo Brembate di Sopra).