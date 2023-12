Olio Igp e panettone Gourmet per il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio

FIRENZE – L’olio toscano Igp e il panettone Gourmet per il pranzo di Natale dei più bisognosi. Il Consorzio di tutela dell’olio extravergine toscano Igp, si legge in una nota, “mantiene viva la propria vicinanza, ormai consolidata da anni con la Comunità di Sant’Egidio di Firenze, mettendo a disposizione del tradizionale pranzo del 25 dicembre […]

FIRENZE – L’olio toscano Igp e il panettone Gourmet per il pranzo di Natale dei più bisognosi. Il Consorzio di tutela dell’olio extravergine toscano Igp, si legge in una nota, “mantiene viva la propria vicinanza, ormai consolidata da anni con la Comunità di Sant’Egidio di Firenze, mettendo a disposizione del tradizionale pranzo del 25 dicembre che si terrà alla Basilica di San Lorenzo e a Spazio Reale, una generosa fornitura di olio e del panettone celebrativo firmato dagli chef Tommaso Vatti e Andrea Pierini realizzato in occasione dei 25 anni dal riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta Toscano. Due prodotti di eccellenza per la tavola della solidarietà”.

“E’ per il nostro Consorzio un grande piacere e motivo di orgoglio poter contribuire e partecipare a questo momento di amicizia e solidarietà portando sulla tavola della Comunità di Sant’Egidio il frutto del nostro lavoro e della nostra grande passione per l’agricoltura e per la nostra terra, – spiega Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio di Tutela Toscano Igp – per tutti noi, questo è un anno speciale che vogliamo idealmente condividere sedendoci a fianco di tutti coloro che sono costretti ad affrontare la povertà, l’emarginazione e l’indifferenza”.

L’emergenza povertà è una piaga che in Toscana tocca da vicino il 6,3% delle famiglie, circa 100 mila nuclei, mentre il 19,6% dei residenti della nostra regione è a rischio povertà o esclusione sociale secondo l’Istat. Numeri in crescita, che inflazione, speculazioni e la congiuntura internazionale, hanno aggravato, spingendo soprattutto le categorie più fragili e vulnerabili come anziani, disoccupati, working poor, stranieri e minori a chiedere aiuto e a rivolgersi alle mense dei poveri e alle Caritas. E’ anche in questo contesto che le attività del Consorzio di Tutela del Toscano Igp hanno rivolto la loro attenzione in questi anni. Sono molteplici le iniziative in questi anni a sostegno anche nel campo della sanità e della tutela del diritto alla cura e alla prevenzione affiancando attivamente associazioni ed enti nelle attività di divulgazione ed informazione. “Il Toscano Igp – conclude Filippi – non si tira mai indietro quando c’è da aiutare e sostenere iniziative importanti e di pubblica utilità. E’ nel Dna del nostro Consorzio”.