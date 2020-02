Olio protagonista nel week end con Airo: un convegno a Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – Due giorni dedicati all’olio, alla salute e al buon cibo in cui saranno premiati i migliori oli per la ristorazione, insieme a chef, pizzaioli e assaggiatori. Sabato 22 e domenica 23 febbraio sono date da segnare in agenda per tutti coloro che amano l’olio e che vogliono imparare a conoscerlo non solo come alimento, ma anche come ingrediente indispensabile per un’alimentazione sana e completa. Grazie ad Airo, infatti, Associazione internazionale ristoranti dell’olio, e con il contributo, fra gli altri, di Chianti Banca, le due giornate in programma si articoleranno in altrettanti momenti ben distinti: uno scientifico-formativo e l’altro più conviviale. Sabato 22, presso la Limonaia di Villa Montalvo, si svolgerà il convegno dal titolo “La medicina generale, la medicina specialistica, l’alimentazione e i farmaci”. Un appuntamento dedicato all’importanza dell’alimentazione non solo come prevenzione, ma anche come parte della cura. A prendere parola sul tema ci saranno medici, professori e uno degli chef o pizzaioli Airo che spiegherà come tradurre il concetto di alimentazione sana in un piatto della dieta mediterranea (inizio alle 9.20). Il giorno dopo, invece, domenica 23, presso l’Hotel Four Seasons di Firenze, si terrà la serata di premiazione seguita da una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi. Le categorie premiate saranno “Ristoranti dell’olio”, “Selezione Airo” e “Assaggiatori di olio”. Per la categoria “Ristoranti dell’olio” saranno premiati: il miglior “Chef dell’olio”, il cuoco che utilizza al meglio l’olio in cucina, lavorando sugli abbinamenti e sulla scelta opportuna di differenti oli per caratterizzare i propri piatti; “Il ristorante dell’olio”, il ristorante dove si offre un servizio di olio di eccellenza, proponendolo al cliente nella maniera ritenuta dalla giuria la più opportuna; e “La pizzeria dell’olio”, la pizzeria dove il pizzaiolo o il servizio di sala, o entrambi, prestano particolare attenzione al prodotto olio Evo di eccellenza. E’ inoltre previsto un premio speciale assegnato dalla Fondazione Veronesi per il ristorante più attento agli aspetti salutistici nel menu: “Premio ristorante nutraceutico”. Il concorso per il “Miglior assaggiatore”, invece, è aperto a tutti e i premi previsti sono “Miglior assaggiatore ufficiale” (premio riservato agli assaggiatori iscritti all’elenco nazionale, primo, secondo e terzo classificato) e “Miglior consumatore”, premio al miglior assaggiatore non ufficiale (solo il primo classificato).