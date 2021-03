Oltre 100 tamponi in sei ore al drive through de I Gigli

CAMPI BISENZIO – Oltre 100 tamponi in sei ore, tanti ne sono stati effettuati nelle prime due giornate di apertura, al drive-through per i tamponi rapidi allestito I Gigli in collaborazione con Farmapiana e gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio. Il servizio è stato attivato mercoledì 17 marzo ed è aperto ogni lunedì e […]

CAMPI BISENZIO – Oltre 100 tamponi in sei ore, tanti ne sono stati effettuati nelle prime due giornate di apertura, al drive-through per i tamponi rapidi allestito I Gigli in collaborazione con Farmapiana e gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio. Il servizio è stato attivato mercoledì 17 marzo ed è aperto ogni lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.

I tamponi rapidi sono a pagamento e la risposta al test è immediata. La prenotazione avviene rivolgendosi alla Farmacia Comunale Farmapiana all’interno del Centro Commerciale al numero 055/8969667 e si può raggiungere a piedi il punto per effettuare il tampone.

“In un momento storico come quello attuale è importante fornire un servizio di utilità pubblica all’interno dei nostri spazi parcheggio. – afferma il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D’Agostino – Attraverso la collaborazione con Farmapiana e Misericordia, che ringraziamo per il prezioso supporto, siamo riusciti a pianificare il tutto in tempi brevi, e con un servizio di prenotazione diretto tramite la nostra Farmacia interna”.