Oltre 1200 persone in coda ai Gigli per l’apertura dei saldi

CAMPI BISENZIO – Oltre 1200 persone in attesa sabato mattina 4 gennaio, dell’inizio dei saldi invernali. A causa del freddo intenso le code davanti ai due ingressi de I Gigli, Corte Tonda e Corte Lunga, si sono formate negli ultimi cinque minuti prima delle ore 9, infatti molti hanno preferito attendere in auto l’apertura delle porte del Centro Commerciale. Il nu- mero di visitatori è cresciuto nel corso della mattinata. Il rito della caccia all’occasione nel periodo dei saldi ha interessato tutti i punti vendita de I Gigli anche se i più gettonati sono stati quelli di abbigliamento per adulti e bambini, l’abbigliamento sportivo, le calzature e gli accessori di moda. Non sono mancati gli acquisti in altri settori merceologici, tra questi ad attirare l’interesse dei visitatori le gioiellerie, da quelle classiche ai nuovi format, con sconti del 40% e 50%, bene anche gli store di elettronica e l’abbigliamento intimo. A catturare l’attenzione delle famiglie tra i 140 punti vendita, soprattutto le medie superfici come Zara, Primark, H&M, OVS, JD Sport, Game7, Coin, Stradivarius, Bershka con proposte differenziate per ogni età. Sconti e promozioni fino al 50%.

La scelta per molti è stata indirizzata verso i capispalla come cappotti, piumini e giacconi, must in assoluto di ogni anno e questo in particolare visto l’arrivo del freddo proprio in questi giorni, e poi scarpe e accessori di moda. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi. Tra un acquisto e l’altro, una fermata per un caffè, per uno snack o per una pausa pranzo tra le proposte dei 30 bar e ristoranti del Centro commerciale, dove è possibile gustare sfiziosi menù tipici toscani, piatti vegetariani, golosità da fast- food o classiche pizze. Proposte che ciascuno ha potuto selezionare in base alle proprie esigenze: dall’etnico (Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant, Mr. Wu) alle proposte alternative come Healty Food con Flower Burger e ILovePoke, senza dimenticare il food market Ai Banchi del Mercato Centrale con la recente novità del menù gluten free certificato AiC, da Machi Machi e Yogo per i più giovani. Oggi, 5 gennaio, e lunedì 6 gennaio festa dell’Epifania, i negozi del Centro commerciale saranno aperti dalle 9 alle 21 e la ristorazione fino alle 23.

Chi vuole lasciare l’auto a casa per raggiungere I Gigli è disponibile il servizio di Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze SMN piazzale Montelungo e destinazione Centro commerciale I Gigli. Le informazioni su corse e orari disponibili su: www.igigli.it e sulla nuova App “GigliPass”, dove tutto è a portata di mano: premi di benvenuto, sconti esclusivi, giochi divertenti per vin- cere premi dei negozi del centro commerciale e GifCard. L’App è scaricabile gratuitamente su Google e Apple Store.