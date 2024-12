Oltre 13mila le prime donazioni per le famiglie delle vittime dell’incidente al deposito di via Erbosa

CALENZANO – Arrivano non solo dalla provincia di Firenze, ma anche dal resto della Toscana, dall’Emilia Romagna e dal Lazio le donazioni al conto corrente messo a disposizione dal Comune di Calenzano per le famiglie delle vittime dell’incidente al deposito Eni di via Erbosa. Fino ad ora i versamenti dal 13 al 17 dicembre contabilizzati ammontano […]

CALENZANO – Arrivano non solo dalla provincia di Firenze, ma anche dal resto della Toscana, dall’Emilia Romagna e dal Lazio le donazioni al conto corrente messo a disposizione dal Comune di Calenzano per le famiglie delle vittime dell’incidente al deposito Eni di via Erbosa. Fino ad ora i versamenti dal 13 al 17 dicembre contabilizzati ammontano a 8.118 euro. A questi si aggiungono 5.000 euro stanziati dal Comune di Calenzano: il versamento è stato stabilito con una delibera votata ieri dalla Giunta comunale. L’iban del conto, presso Unicredit spa, tesoriere del Comune, è IT43Y0200838103000107278108.

“Ringraziamo – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – cittadini, aziende e associazioni che stanno aderendo alla raccolta fondi di solidarietà per le famiglie delle vittime, alle quali rinnoviamo la nostra vicinanza. Ringrazio tutti gli enti che da una settimana stanno inviando messaggi di vicinanza anche alla nostra comunità, scossa da questa tragedia. Per quanto riguarda le attività produttive, sappiamo che alcune aziende vicino al deposito stanno ripartendo e su questo incontreremo le associazioni di categoria, in modo da ascoltarle e avere un quadro puntuale delle difficoltà”.