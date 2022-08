Oltre 150 atlete al via del Giro internazionale femminile della Toscana – Memorial Michela Fanini. Le modifiche alla viabilità

CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che si rinnova ogni anno a Campi Bisenzio: venerdì 26 agosto è in programma la ventiseiesima edizione del Giro internazionale femminile della Toscana – Memorial Michela Fanini, gara per cicliste professioniste. Alla manifestazione parteciperanno 168 atlete provenienti da 30 nazioni, in una gara che serve come verifica per i […]

CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che si rinnova ogni anno a Campi Bisenzio: venerdì 26 agosto è in programma la ventiseiesima edizione del Giro internazionale femminile della Toscana – Memorial Michela Fanini, gara per cicliste professioniste. Alla manifestazione parteciperanno 168 atlete provenienti da 30 nazioni, in una gara che serve come verifica per i prossimi Mondiali di ciclismo. Il programma prevede la partenza (alle 13) e l’arrivo (intorno alle 16) da piazza Dante, una gara in linea su un percorso interamente pianeggiante, di poco superiore a 12 chilometri, da ripetere 9 volte per un totale di 113 chilometri.

Modifiche alla viabilità:

– dalle 8, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 18, divieto di transito e sosta, con la rimozione dei veicoli, a esclusione dei mezzi necessari allo svolgimento della gara, di soccorso, di Polizia, nel parcheggio di via Don Gnocchi, in via Rucellai, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e piazza Dante, in piazza Dante, in via Santo Stefano, compresi gli stalli di sosta antistanti piazza Matteotti e piazza Fra Ristoro, in via Roma, in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio;

– dalle 13, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 16.30, divieto di transito, attuato dagli addetti alla manifestazione, al traffico e alla sicurezza della gara, con adozione delle opportune deviazioni alla circolazione per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico, su tutto il percorso della corsa ciclistica, in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Santa Maria, in via Santa Maria, in via dell’Olmo, in via Confini, in viale Paolieri, in via San Quirico, nel viale Allende, nel viale Paolieri, in via Buozzi, nel tratto compreso tra viale Paolieri e via Tintori;

– dalle 9, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 17, divieto di transito, in via Buozzi, nel tratto compreso tra piazza Dante e via Tintori;

– dalle 13, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 16.30, divieto di transito, in via Buozzi, nel tratto compreso tra via Palagetta e via Fermi, per la sola corsia di marcia con direzione Firenze;

– dalle 8, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 17, divieto di transito, escluso i veicoli dei residenti e delle attività economiche in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi, con apposizione del segnale di stop a favore di via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Verdi e apposizione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, in via Sestini, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Santo Stefano;

– dalle 8, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 17, istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i veicoli dei residenti e delle attività economiche in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi, con apposizione del segnale di stop a favore di via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Verdi e apposizione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, in via Sestini, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Santo Stefano;

– dalle 8, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 18, divieto di immissione su via Santo Stefano per i veicoli provenienti da via Catalani, da via 1° Maggio, da via IV Novembre e da via Castellare;

– dalle 8, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 16.30, divieto di sosta, con la rimozione dei veicoli, in piazza della Resistenza, in piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Santa Maria, in via Santa Maria, in via dell’Olmo, in via San Quirico, nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e la rampa di accesso con la SS719, in via Buozzi nel tratto compreso tra viale Paolieri e via Tintori;

– dalle 8, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le 18, divieto di sosta, con la rimozione dei veicoli, in via Buozzi nel tratto compreso tra piazza Dante e via Tintori. Dai suddetti divieti di transito e sosta sono esclusi i veicoli necessari allo svolgimento della corsa ciclistica, di soccorso e Polizia.