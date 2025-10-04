Oltre 200 persone al trekking urbano per difendere il Crocifisso e il Padule L’impegno dei candidati al consiglio regionale

SIGNA – Grande partecipazione questa mattina al trekking urbano organizzato dal Comitato territorio e buonsenso del Crocifisso a Signa: oltre 200 persone hanno preso parte infatti all’iniziativa per dire no al nuovo Piano operativo del Comune di Signa che nella zona prevede nuove edificazioni su un’area pari a 17 campi di calcio e una tangenziale da 50mila auto al giorno che attraverserà il Padule. Cittadini, famiglie e associazioni hanno percorso insieme le strade e i luoghi che rischiano di essere trasformati dal progetto urbanistico, ribadendo l’importanza di tutelare aree agricole, spazi verdi e il delicato equilibrio naturale della zona. All’iniziativa hanno partecipato altri comitati del territorio, associazioni ambientaliste e venatorie, e preso parte direttamente o mandato la loro adesione alcuni candidati alle elezioni regionali: Gabriella Fontani e Lorenzo Nannini (Lista Tomasi), Gaetano Riviello e Sonia Rosini (Noi Moderati), Giorgia Salvatori (Pd), Lorenzo Vignozzi (Movimento 5 Stelle). Claudio Gemelli (Fratelli d’Italia), Lorenzo Falchi (Alleanza Verdi e Sinistra) e Biancastella Maienza (Forza Italia) hanno chiesto di incontrare il Comitato nei prossimi giorni. “La grande partecipazione dimostra che la comunità non è disposta ad accettare un piano che distrugge il territorio, – commenta il Comitato – continueremo a difendere il Crocifisso e il Padule, proponendo soluzioni alternative fondate su parchi, servizi e valorizzazione del paesaggio”. Per maggiori informazioni: https://ilcrocifissosigna.wordpress.com.