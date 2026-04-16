Oltre 200 persone per la presentazione di Orgoglio per Prato-Casa Riformista: Giani e Manetti con i candidati

PRATO – Sala piena e clima di grande partecipazione ieri sera per la presentazione ufficiale della lista Orgoglio per Prato – Casa Riformista. Oltre 200 persone hanno assistito all’evento che ha visto la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dell’assessore regionale Cristina Manetti. Al centro della serata i due capolista, Rosanna Sciumbata e Pasquale Palumbo, che hanno illustrato il progetto politico e le ragioni della candidatura. Spazio poi alla maggior parte dei 32 candidati in lista, che hanno avuto modo di presentarsi e proporre le proprie idee per la città. Orgoglio per Prato, si legge in una nota, vuole essere infatti una casa riformista che parla di politica abbattendo personalismi e gestioni del potere varie. Il campo largo è l’unica proposta concreta per dare risposte ai cittadini”. Presente anche una rappresentanza del Partito Democratico pratese vicina all’area Bonaccini, ora in maggioranza nella segreteria nazionale: Monia Faltoni, Lorenzo Tinagli, Sandro Malucchi e Andrea Dominijanni. Presenti anche Matilde Rosati e Niccolò Ghelardini. La lista “punta a essere un punto di riferimento per l’area riformista e moderata del centrosinistra pratese in vista delle prossime amministrative”.