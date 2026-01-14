Oltre 25.000 prestiti, più di seimila iscritti: il 2025 della biblioteca comunale Palzzeschi di Seano

CARMIGNANO – Se non si legge di più rispetto alla media italiana, di certo i cittadini di Carmignano ricorrono di più al prestito librario: su una popolazione residente di 14.900 persone, l’indice di prestito pro-capite è pari a 1,69, valore nettamente superiore al dato italiano che si attesta tra 0,5 e 1,2 prestiti per abitante. E’ una delle tante informazioni che si ricavano dalla relazione annuale sulle attività 2025 della biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano. “E’ diventata un’istituzione, sempre più centrale nella vita sociale e culturale di Carmignano”, afferma l’assessore alla cultura Maria Cristina Monni.

I numeri sono dalla sua parte: la biblioteca dispone di un patrimonio librario composto da 40.600 volumi, incrementato nell’ultimo anno di 1.500 libri. Che l’importanza della “Palazzeschi” sia cresciuta lo si ricava anche dai finanziamenti ricevuti, risultata ai primi posti di pubblicazioni nazionali e regionali: nel 2025 ha messo insieme circa 56 mila euro, di questi 31.500 sono fondi ministeriali del concorso Cepell “Leggere tutti” per progetti, tramite la lettura, di inclusione sociale e accessibilità di persone fragili; 12.500 provengono dalla Regione per iniziative di promozione del teatro e della lettura; altri 12.600 euro dal ministero della Cultura per accrescere il patrimonio di testi e volumi.

Tutti questi finanziamenti si sono tradotti in tante attività: per i più piccoli e bambini fino a 10 anni, in cicli di lettura animati, anche nell’ambito di “Un Prato da sfogliare”, atelier artistici e percorsi di avventure; per ragazzi e adolescenti, in “Le Notti bianche” e in corsi, anche in inglese, di teatro e lettura; per gli adulti, nel ciclo di esperienze proposte da “Attivamente”.

“Una struttura dinamica, – continua Monni – aperta ai linguaggi contemporanei e alle conoscenze più innovative, punto di riferimento per tanti giovani e tanti cittadini. Un modello operativo anche di “biblioteca diffusa”, con rassegne, incontri e itinerari che hanno interessato differenti sedi, lo Spazio Giovani di Comeana, il Centro didattico di Artimino. Una presenza sempre più avvertita nella quotidianità di Carmignano”. Lo scorso anno, la “Palazzeschi” ha realizzato 25.167 prestiti, circa 21mila direttamente, gli altri attraverso il sistema interbibliotecario; ha gestito 41 laboratori didattici, 23 per la scuola dell’infanzia, 17 per la scuola primaria, uno per la media “Il Pontormo”; ha registrato 26.660 operazioni di sportello, tra prestiti, restituzioni, rinnovi, iscrizioni, informazioni, consulenze, con massima pressione (5.170 operazioni) nei giorni del martedì e mercoledì.

Il “popolo” della biblioteca comunale è composto da 6.037 iscritti: 5.903 persone, 134 enti o altre biblioteche. Almeno un quarto (1.518), il 25% degli iscritti, sono attivi: hanno effettuato quantomeno un’operazione di prestito. Tra l’utenza attiva predominano gli adulti (707), seguono (336) i bambini fino a 14 anni, gli anziani (211) oltre i 65 anni, i giovani (202) fra i 15 e 25 anni: “Numeri importanti, – aggiunge il sindaco Edoardo Prestanti – se da un anno a un altro si ottengono questi risultati, lo si deve all’abnegazione degli operatori della nostra biblioteca e dell’Ufficio cultura. Sono davvero da ringraziare”. Le ultime cifre sembrano testimoniarlo: nel 2025, la biblioteca “Aldo Palazzeschi” ha contato 310 nuove iscrizioni, rapportate agli abitanti (14.900) rappresentano il 2,1% della popolazione. “Un dato significativo”, conclude l’assessore Monni.