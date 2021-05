Oltre 5 tonnellate di rifiuti raccolti dai volontari nella Piana per la giornata Plastic Free

SESTO FIORENTINO – Sono stati raccolti oltre 5 tonnellate di rifiuti nella domenica, quella di oggi 23 maggio, di pulizia della Piana. Una quarantina di volontari si sono impegnati per individuare e raccogliere gli scarti di ogni genere abbandonati nella Piana sestese. La giornata di pulizia, organizzata dall’associazione Plastic Free, è stata possibile grazie ai […]

La giornata di pulizia, organizzata dall’associazione Plastic Free, è stata possibile grazie ai mezzi messi a disposizione da La Racchetta, indispensabili per trasportare i rifiuti ingombranti in un’area che potrà permettere l’intervento di Alia.

Legambiente e Club Alpino Italiano hanno collaborato all’iniziativa che, come le altre giornate di pulizia che si svolgono periodicamente nella Piana o a Monte Morello, non ha sovvenzioni pubbliche.

Tra i cittadini di buona volontà che hanno dedicato il proprio tempo libero per un servizio di utilità civica, è stata attivamente presente l’assessora all’ambiente Silvia Bicchi.