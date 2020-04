Oltre 500 le richieste per buoni spesa e pacchi alimentari: domani stop alle domande

LASTRA A SIGNA – Visto l’alto numero di richieste pervenute agli uffici, oltre 500, l’amministrazione comunale lastrigiana ha deciso di chiudere domani, venerdì 10 aprile, la procedura per fare domanda dei buoni spesa o pacchi alimentari. Ci sarà tempo quindi fino a domani alle 13.40 per far pervenire la domanda sia via e-mail all’indirizzo [email protected], tramite pec all’indirizzo [email protected], tramite fax al numero 0558722946 che per consegnarla direttamente a mano presso lo Sportello Unico al cittadino in piazza del Comune. “Si ricorda che, – si legge in una nota – come indicato nel bando, le richieste saranno accolte fino a esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso in cui il Governo decidesse di stanziare ulteriori finanziamenti, dedicati al sostegno per l’acquisto di generi alimentari, la procedura sarà riaperta. Per tutte le informazioni specifiche consultare il bando o contattare i Servizi Sociali ai numeri 0553270119 – 0553270120 – 0553270117 – 0553270147 – 0553270127”.