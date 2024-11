“Oltre il silenzio: molestie e discriminazioni di genere”, incontro di Sinistra per Calenzano

CALENZANO – “Oltre il silenzio: molestie e discriminazioni di genere nel mondo del lavoro”, questo il titolo dell’iniziativa che Sinistra per Calenzano organizzerà giovedì 28 novembre, alle 21.15, nella Saletta del Cupolino della Casa del Popolo di Calenzano. “La base per l’emancipazione sociale di qualsiasi individuo è il lavoro. – spiega in una nota Sinistra per Calenzano – Il lavoro ci dà autonomia, sicurezza e fiducia di potercela fare. Anche il luogo di lavoro per una donna si può rivelare come teatro di discriminazione e di violenza. È fondamentale in questo caso conoscere i propri diritti per difenderli, è fondamentale sapere chi si erge a difesa di questi diritti e ti può stare accanto. Molto spesso le donne subiscono quella che si chiama una vittimizzazione secondaria, cioè quell’atteggiamento che le fa sentire dalla parte sbagliata pur essendo vittime e non degne di aiuto. ‘Perché non ti sei allontanata dal tuo carnefice? In fondo è una situazione che hai creato tu. Sei tu a farne un dramma.’ Questo è causa di una maggiore sofferenza. Una donna consapevole dei suoi diritti e di essere dalla parte giusta ha più forza nella sua battaglia per difendere la propria libertà ed i propri diritti, anche quello al lavoro in un luogo che non sia una minaccia. Ecco perché abbiamo cercato chi ci può aiutare a fare chiarezza e a dare informazioni che possano significare aiuto. Questa serata, ‘Oltre il silenzio’, è un piccolo contributo per rendere le donne più forti e gli uomini consapevoli”.



La serata è organizzata dai gruppi di lavoro “Pari opportunità, Inclusione, Accoglienza” e “Politiche del Lavoro” di Sinistra per Calenzano, e prevede gli interventi di Cristina Arba, per lo Sportello Donna chiama Donna di Cgil Firenze; Chiara Pasquali, Presidente di Impresa Donna di Cna Toscana Centro, Yara Serafini, avvocato del lavoro, e Marco Venturini, assessore al lavoro del Comune di Calenzano.