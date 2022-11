“Oltre la vittoria”: ecco chi sono gli atleti toscani campioni nella Memoria. Nuova mostra dei Veterani dello Sport Firenze

FIRENZE – “Oltre la vittoria: storie di atlete e atleti nella barbarie della seconda guerra mondiale”. O, meglio ancora, “I toscani campioni nella memoria”. E’ questo il tema della mostra che, tra sport, cultura e memoria, sarà possibile visitare in Città metropolitana dal 18 al 29 novembre. Una mostra curata da Paolo Allegretti della U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Oreste Gelli di Firenze (nella foto) e che ha visto, fra gli altri, la collaborazione della sezione delle Signe “Nesti-Pandolfini” dei Veterani dello Sport nella persona di Gianni Taccetti. Una mostra, soprattutto, come spiegano gli organizzatori, che “è una novità assoluta per l’Italia e, da quello che ci risulta, anche in Europa: è stato mantenuto il “taglio” sport e memoria, ma abbiamo oltrepassato la “deportazione ” della prima mostra (“Campioni nella memoria”) individuando altri aspetti della seconda guerra mondiale in cui sono stati coinvolte le donne e gli uomini di sport: i discriminati, gli ebrei, gli esuli istriani, giuliani, dalmati, i militari alleati che hanno combattuto in Italia e qui sono morti o sono stati fatti prigionieri, i “Monument’s men”, ovvero coloro che si sono dedicati al recupero delle opere d’arte trafugate dai nazifascisti, i militari italiani combattenti, gli I.M.I., Internati militari Italiani, i P.O.W., gli italiani prigionieri di guerra degli eserciti alleati, i partigiani, gli oppositori al regime e, infine, le vittime civili e i Vigili del fuoco”. In questo modo sono stati estrapolati “dal nostro archivio, – aggiungono – su oltre 3.200 atleti di 40 nazionalità e di 57 discipline sportive diverse, solo i toscani o coloro che sono stati in Toscana, andando così a comporre una mostra formata da 78 pannelli. “Il lavoro svolto con il comitato scientifico – spiega Allegretti – è dedicato alla storia e cultura dello sport e rivolto alla città di Firenze, alla Toscana e a chi in Italia vorrà approfondire il tema della memoria, per una mostra che ha il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze, Coni Toscana, Sport e Salute e Uisp Comitato di Firenze”. Venerdì 18 novembre alle 12.30 l’inaugurazione in Palazzo Medici Riccardi, poi la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19 (ingresso da via Ginori, 14).