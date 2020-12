Oltre un milione di euro per la messa in sicurezza per la cassa di espansione La Gora

CALENZANO – La cassa di espansione La Gora sarà completato. Lo prevede una delibera regionale, la n. 1368/2020, con la quale a Regione ha approvato lo schema di accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, il 5° Accordo integrativo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il completamento della cassa di espansione La Gora per un importo di 1.241.500 euro è uno degli interventi previsti.

“La Regione è fortemente impegnata per la messa in sicurezza dei nostri territori – ha detto l’assessore regionale Monia Monni – sotto l’aspetto del rischio idraulico. Con l’ultimo accordo di programma, firmato con il Ministero dell’Ambiente, sono stati stanziati 20.000.000 euro, tra queste opere è stato finanziato anche il completamento della cassa di espansione de La Gora per 1.241.500 euro. L’opera sarà realizzata dal Consorzio di Bonifica che ringrazio per la professionalità e per il lavoro che svolge per tenere in sicurezza i nostri torrenti”.

“Ringraziamo la Regione per questo ulteriore finanziamento, – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – che ci consente di mettere definitivamente a regime la cassa di espansione La Gora. Con questa completiamo il percorso, iniziato molti anni fa, che ha portato alla messa in sicurezza idraulica di tutto il nostro territorio. La Regione Toscana dimostra ancora una volta lungimiranza, volendo investire sulla sicurezza idrogeologica, andando a finanziare opere specifiche e a recuperare quindi le situazioni che presentano maggiori rischi di alluvioni e allagamenti”.