Omicidio di Maati Moubakir: tre gli arresti. Ma le indagini dei Carabinieri proseguono

CAMPI BISENZIO – Nel pomeriggio odierno i Carabinieri della Compagnia di Signa e del Comando Provinciale di Firenze hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, dal Gip presso il Tribunale fiorentino, a carico di tre persone, indagate per la morte di Maati Moubakir. In base alle indagini effettuate, infatti, fin dalle ore successive all’omicidio, i tre, tutti residenti a Campi Bisenzio e di età compresa fra 18 e 22 anni, sono stati ritenuti gravemente indiziati, prima inseguendo il diciassettenne in strada armati di coltelli e oggetti contundenti nel corso di una violenta lite, originata per futili motivi. Successivamente, lo hanno accoltellato più volte, anche quando, già gravemente ferito, il ragazzo ha tentato di salire a bordo di un autobus di linea dal quale è stato trascinato giù con violenza e colpito di nuovo. Agli indagati è stato contestato l’omicidio volontario con le circostanze aggravanti dall’avere agito per futili motivi e con crudeltà. Le indagini tuttavia proseguono per accertare le eventuali responsabilità di altri indagati.