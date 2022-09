“Ona, ona, ona…”: dopo due anni torna la Rificolona della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Ona ona ona, ma che bella rificolona”: il 7 settembre si festeggia a Firenze e nei Comuni limitrofi la Rificolona, festa tradizionale legata alla natività della Vergine. E anche a Campi Bisenzio, grazie alla Misericordia e nell’ambito della festa dell’associazione, in programma nel parco di Villa Il Palagio fino all’11 settembre, dopo due anni sosta forzata a causa della pandemia, torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini con partenza del carro illuminato e delle rificolone alle 21 da piazza Dante (dove sarà presente uno stand dell’associazione con i volontari a disposizione per la vendita e il montaggio delle rificolone per chi ne è sprovvisto) e arrivo a Villa Il Palagio, in via Saffi, dove saranno premiate le tre rificolone artigianali più belle e, a conclusione della serata, ci sarà uno spettacolo pirotecnico offerto da Armeria/Arceria Florensport.

Con un programma che inizierà con il saluto del Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, a cui seguiranno alcuni cenni storici sulla festa della Rificolona a cura di Lorenzo Colzi. Poi il via al corteo che si snoderà lungo piazza Matteotti, via Santo Stefano, via Roma, piazza Gramsci, via 24 Maggio, via Montello, via San Lorenzo per arrivare appunto in via Saffi. Qui, come già detto in precedenza, ci sarà il “verdetto” della giuria incaricata di esaminare le rificolone “artigianali”, ovvero realizzate in autonomia dai partecipanti, più belle e la premiazione delle prime tre classificate all’esterno di Villa Il Palagio. Con la consapevolezza che finalmente si rinnova uno degli appuntamenti tradizionali più belli nel Comune di Campi.