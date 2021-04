Ondata di furti nella Piana, Gandola (FI): “Occorre aumentare il numero delle forze dell’ordine e installare telecamere Ocr”

FIRENZE – “In questi ultimi giorni si è registrata una grave ondata di furti presso le abitazioni private di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio, soprattutto nella zona di Sant’Angelo a Lecore, facendo riesplodere il problema della mancata sicurezza nella zona della Piana Fiorentina. Servono provvedimenti seri e non più rinviabili a partire dall’installazione di telecamere Ocr per la lettura delle targhe ed un incremento del numero delle forze dell’ordine che operano nell’area della Piana”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento.

“Proprio in queste ore, – spiega Gandola . sulla mia scrivania sono finite numerose lamentale di tanti cittadini di Lastra, Signa e Campi Bisenzio che hanno denunciato di aver subito un furto o un tentato furto presso la propria abitazione, in alcuni casi anche quando gli stessi abitanti erano dentro l’immobile. Un’ondata di casi che non può lasciarci indifferenti. Serve procedere ad maggior presidio delle forze dell’ordine, aumentando gli organici, essendo la Piana fiorentina una zona ampia e complessa. Tutto ciò impone anche alle amministrazioni comunali della Piana di adottare politiche attive che possano aiutare privati ed autorità di vigilanza al contrasto di questi crimini che più di altri inducono nel cittadino un profondo senso di insicurezza”.

“In tutti i Comuni della Piana, lo ricordiamo ancora una volta, serve procedere ad introdurre il terzo turno della Polizia municipale, incrementare la rete di videosorveglianza con l’installazione di telecamere Ocr per la lettura delle targhe dei veicoli, ampliare l’organico dei Carabinieri, sviluppare e rafforzare (dove già esiste) il progetto del controllo di vicinato. Per noi di Forza Italia – aggiunge Gandola – si dovrebbe addirittura arrivare ad una gestione associata di tutti i corpi di Polizia municipale per consentire un contenimento delle spese ed un miglioramento della qualità dei servizi erogati sul territorio. Insomma servono provvedimenti seri e non più rinviabili”.

“Nell’esprimere la più forte vicinanza ai cittadini rimasti vittime dei furti proprio in questi giorni – conclude Gandola – rinvolgo a tutti loro la raccomandazione a denunciare tutti i reati ai quali hanno assistito o dei quali sono stati vittime, anche i reati cosiddetti minori, ma comunque odiosi. Solo le denunce possono condurre ad un importante lavoro sul territorio portato avanti dalle forze dell’ordine a cui va il nostro ringraziamento per quanto fanno con innegabile impegno, pur nella ristrettezza dell’organico”.