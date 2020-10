CALENZANO – E’ online il bando di “Piantiamolo! Il tuo albero per Calenzano”, il progetto con il quale si consente alle associazioni di piantare alberi nelle aree verdi urbane.

Le associazioni possono partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito, entro il 30 novembre. Le piante dovranno essere messe a dimora dalle stesse associazionientro la fine di marzo 2021, quando le condizioni meteo sono ottimali, oppure possono essere previsti nuovi interventi per l’autunno 2021.

Possono partecipare gli enti e gli organismi senza scopo di lucro, le organizzazioni di volontariato, le associazioni parrocchiali e i comitati. L’Amministrazione ha individuato le specie botaniche che possono essere piantate in determinate aree verdi : Le Croci, verde pubblico in via Ventrone, potrà ospitare fino a 22 esemplari; Legri, parco della Rimembranza, fino a 28 esemplari; Carraia, verde pubblico in via Lama, fino a 53 esemplari; Calenzano, giardini via Breddo, via Faggi, fino a 147 esemplari; Parco Nome di Gesù, fino a 25 esemplari; Settimello, verde pubblico via Sarti, Tragliafraschi, fino a 109 esemplari.

Il singolo cittadino potrà contribuire con una donazione in denaro, del valore di 150 euro a pianta, dopo aver aderito tramite la piattaforma che sarà pubblicata a breve sullo sportello telematico. Sarà il Comune poi ad occuparsi della piantumazione degli alberi dei cittadini.