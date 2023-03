Open day agli asili nido comunali di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Gli asili nido comunali di Campi Bisenzio aprono le loro porte ai genitori che vorranno conoscere le strutture, il personale e l’ambiente dove mandare i propri bambini per la prima esperienza formativa della loro vita. L’asilo Nido Stacciaburatta in via del Tabernacolo, località Capalle, sarà aperto lunedì 27 marzo dalle 16.30 alle […]

CAMPI BISENZIO – Gli asili nido comunali di Campi Bisenzio aprono le loro porte ai genitori che vorranno conoscere le strutture, il personale e l’ambiente dove mandare i propri bambini per la prima esperienza formativa della loro vita. L’asilo Nido Stacciaburatta in via del Tabernacolo, località Capalle, sarà aperto lunedì 27 marzo dalle 16.30 alle 18; il nido A.M. Enriques Agnoletti in via Firenze angolo via Brescia, riceverà i genitori i giorni lunedì 27 marzo dalle 16.30 alle 17.30. Per partecipare agli incontri è necessario prenotare scrivendo una e-mail all’indirizzo asili.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it