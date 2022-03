Open day ai nidi d’infanzia comunale. Aperte le prenotazioni

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le prenotazioni per gli open day in presenza nei nidi d’infanzia comunali. A partire dal 5 aprile le famiglie potranno visitare fino a due nidi d’infanzia comunali, secondo il calendario disponibile all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223.La partecipazione è consentita ad un solo genitore per nucleo familiare, senza la presenza di bambini al seguito […]

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le prenotazioni per gli open day in presenza nei nidi d’infanzia comunali. A partire dal 5 aprile le famiglie potranno visitare fino a due nidi d’infanzia comunali, secondo il calendario disponibile all’indirizzo https://bit.ly/Nidi2223.

La partecipazione è consentita ad un solo genitore per nucleo familiare, senza la presenza di bambini al seguito e nel limite di sedici partecipanti per ognuno dei turni disponibili nelle fasce orarie 17,30-18,30 e 18,30-19,30.

Per prenotare la propria visita è necessario compilare il modulo online all’indirizzo https://bit.ly/nidiopenday.

All’indirizzo https://bit.ly/NidiVirt, inoltre, sono disponibili i video degli open day “virtuali” registrati per l’anno educativo 2021/2022.