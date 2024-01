Open day al Centro MeMe per lo spazio Infanzia

CAMPI BISENZIO – Il Centro MeMe Formazione & Professione di Campi Bisenzio ha riaperto la sede di via Milano. Lo spazio Infanzia e Adolescenza era stato chiuso a causa dell’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 e i servizi erano stati trasferiti presso la sede Adulti di via Vittorio Veneto, per garantire continuità ai piccoli […]

CAMPI BISENZIO – Il Centro MeMe Formazione & Professione di Campi Bisenzio ha riaperto la sede di via Milano. Lo spazio Infanzia e Adolescenza era stato chiuso a causa dell’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 e i servizi erano stati trasferiti presso la sede Adulti di via Vittorio Veneto, per garantire continuità ai piccoli pazienti. In questi mesi prima della riapertura, la sede di via Milano è stata ripristinata e rinnovata anche nelle proposte alla cittadinanza. Oltre ai servizi di psicologia psicoterapia, nutrizione, valutazione della plusdotazione, arteterapia, doposcuola specialistico, sostegno allo studio e valutazione degli apprendimenti, i nuovi servizi presenti all’interno della sede Infanzia e Adolescenza del Centro MeMe di via Milano sono la neuropsichiatria infantile, la logopedia e la neuropsicomotricità.

“Siamo stanchi, – dichiara Cipriana Mengozzi, psicologa psicoterapeuta e titolare del Centro MeMe – ma felici e soddisfatti del risultato La recente alluvione ha completamente distrutto gli sforzi di questi anni nell’arricchire e migliorare la nostra sede di via Milano, dedicata a tutti i servizi Infanzia e Adolescenza, al doposcuola e alle attività laboratoriali. Dopo lo sconforto iniziale, ci siamo messi all’opera tutti insieme, coadiuvati dai volontari – che ringraziamo di cuore – e sostenuti dai nostri tirocinanti in psicologia, e passo dopo passo abbiamo creato ciò che è oggi la nuova sede. Una rinascita che passa attraverso la resilienza che contraddistingue i team di lavoro affiatati e coesi. Ed è così che lavoriamo con i bambini, i ragazzi e le famiglie: sempre in team, per offrire un servizio a 360° dove l’integrazione delle competenze è la base di tutto e garantisce la qualità dei nostri servizi. A Centro MeMe infanzia e adolescenza le famiglie possono trovare tutti i professionisti che servono per la valutazione e il trattamento multidisciplinare del bambino e dell’adolescente, una squadra affiatata che accoglie i loro bisogni, e abbiamo intenzione di continuare su questa strada”.

I locali rinnovati saranno inaugurati nel corso di una festa di riapertura, tra Karaoke e Yoga per i bambini, che si terrà sabato 3 febbraio, dalle 15.30 alle 19. Coordineranno le attività della giornata i due Referenti di Centro MeMe Infanzia e Adolescenza: Sara Della Bella, Psicologa Responsabile Infanzia 0-12 anni e Massimiliano Testi, Psicologo Psicoterapeuta Responsabile Adolescenza 13-17 anni. Il pomeriggio dedicato ai bambini si aprirà alle 15.30 con una lezione gratuita di yoga per i piccoli fino alle 16.30, mentre fuori dallo spazio per i bambini i genitori potranno incontrare i professionisti dello staff Infanzia-Adolescenza e potranno chiedere loro informazioni sulle attività del centro.

Per i piccoli ci sarà anche uno spazio per cantare e preparare le canzoni insieme ad una cantante professionista, Deborah Castellucci: dalle 16.30 alle 17 il gruppo si riunirà per preparare insieme alla cantante una scaletta delle canzoni da proporre nel Karaoke. Alle 17 si terrà il taglio del nastro della ripartenza del Centro MeMe Infanzia e Adolescenza alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, del vicesindaco e assessore alla scuola Federica Petti, della titolare del Centro MeMe Cipriana Mengozzi e del team dei professionisti dello spazio di via Milano. Per informazioni sull’evento, contattare il Centro MeMe al cell. 3354406106 o per e-mail: centroinfanzia@centromeme.it – centroadolescenza@centromeme.it.