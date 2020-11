SESTO FIORENTINO – Open day al Liceo artistico. Giovedì 3, 10 e 17 dicembre e il 14 e 21 gennaio dalle ore 16 alle ore 17 il Liceo Artistico di Porta Romana apre le sue porte “a distanza” agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che devono operare una scelta per il loro futuro professionale. Nella home page del sito ci sono tutte le indicazioni su come partecipare in remoto alla presentazione dell’offerta formativa della sede di Firenze e di quella di Sesto Fiorentino.

Gli open day sono organizzati per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e anche per i giovani che hanno già frequentato il biennio, uguale per tutti i licei, e desiderano specializzarsi in uno dei settori artistici specifici. “La scuola, – si legge in una nota del Liceo – con il cuore saldamente legato alla storia e alla tradizione del suo territorio, ha saputo rinnovarsi per rendere attuale e moderna la sua offerta, una scuola che insegna a progettare, aperta a tutti gli aspetti della comunicazione, dell’immagine, della creatività e della produzione. Gli indirizzi attivi offrono una pluralità di sbocchi: continuare gli studi in tutte le Università o proseguire gli studi specifici nelle Accademie e nelle Scuole Superiori di Formazione Artistica (Architettura, Design, Accademia di Belle Arti, ISIA), ma anche intraprendere la libera professione nel settore della grafica, della fotografia, del design”.

Nella sede di Porta Romana è costituita dai laboratori dei singoli indirizzi che sono: Arti figurative con sezioni di Pittura e Scultura, Arti grafiche; Audiovisivo e Multimediale; Design dell’Arredamento, Design Oreficeria, Design Moda e Grafica Pubblicitaria. Invece nella sede di Sesto Fiorentino le sezioni sono Pittura e Scultura, Design della Ceramica e Grafica Pubblicitaria.

“Abbiamo messo a disposizione delle date in cui faremo delle videoconferenze con le scuole secondarie di primo grado. Ci saranno interazioni tra gli interessati, gli studenti e i docenti della scuola in presenza. – Afferma Laura Lozzi, dirigente scolastico del liceo – Dalla sezione di Grafica e Multimediale sono stati improntati dei video, con l’aiuto dei nostri studenti, dove docenti e allievi si soffermano sulla didattica dei vari indirizzi mostrando i laboratori storici. Ci saranno interazioni tra gli interessati, gli studenti e i docenti della scuola in presenza, per la presentazione dell’offerta formativa”.