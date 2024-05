Open day al Museo del Figurino

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico aderisce ad Amico Museo della Regione sabato 25 maggio aprendo le porte a numerose iniziative per accogliere i visitatori. Il MuFiS per l’occasione proporrà visite guidate, Open Day di modellismo con tavoli di wargames e dimostrazioni di pittura infine la ricostruzione storica in collaborazione con l’associazione ModArt e […]

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico aderisce ad Amico Museo della Regione sabato 25 maggio aprendo le porte a numerose iniziative per accogliere i visitatori. Il MuFiS per l’occasione proporrà visite guidate, Open Day di modellismo con tavoli di wargames e dimostrazioni di pittura infine la ricostruzione storica in collaborazione con l’associazione ModArt e l’associazione storico culturale museale Lgpt-Linea Gotica Pistoiese Onlus. Saranno tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria. Il filo conduttore di Amico Museo 2024 è Musei per la didattica e la ricerca. Il tema che guiderà l’Open Day di modellismo e la ricostruzione storica avrà un occhio di riguardo per il tema dello sbarco in Normandia, dato che quest’anno ricade l’80°anniversario. Il 25 maggio presso il centro espositivo dell’associazione Lgpt si potranno ammirare modelli in scala realizzati per l’anniversario del D-Day esposti per l’occasione e che saranno ospiti presso il MuFiS dal 6 giugno a fine agosto.

Le visite guidate alla collezione museale saranno possibili in due turni la mattina alle 10 e 11.30 e due turni pomeridiani alle 15.30 e alle 17, posti limitati massimo 25 partecipanti per turno. Chi prenota la visita guidata potrà accedere anche all’Open Day fino al raggiungimento della capienza massima. Info e prenotazioni a info@museofigurinostorico.it. L’accesso ai tavoli di wargames e alle dimostrazioni di pittura, come alla ricostruzione storica avrà luogo presso la sede del Centro Espositivo e Documentale “Calenzano ’44” in via Firenze dalle 9 alle 18 previa prenotazione inviando mail a lineagoticapistoiese@gmail.com posti limitati.