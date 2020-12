“Open day” alla scuola Beata Giovanna: il 9 gennaio l’ultimo appuntamento

SIGNA – Anche quest’anno la scuola Beata Giovanna propone una serie di “Open day”. E dopo quelli di metà dicembre, il prossimo appuntamento, l’ultimo in programma è per il prossimo 9 gennaio. Per partecipare è sufficiente telefonare al numero 055 875643 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14. Fra i pochi istituti a offrire […]

SIGNA – Anche quest’anno la scuola Beata Giovanna propone una serie di “Open day”. E dopo quelli di metà dicembre, il prossimo appuntamento, l’ultimo in programma è per il prossimo 9 gennaio. Per partecipare è sufficiente telefonare al numero 055 875643 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14. Fra i pochi istituti a offrire questo tipo di servizio, la scuola vi aspetta per accompagnarvi nelle aule della sua storica sede signese, il palazzo già appartenuto nel XVI secolo alla nobile famiglia fiorentina dei Guiducci. Qui sarà possibile visitare, in piccoli gruppi e accompagnati dai docenti, le aule, la palestra e la biblioteca, la sala informatica, il laboratorio di scienze e gli altri spazi. Una visita la meritano anche il campo da calcetto e la piscina, che si attiva in periodo estivo, e il grande giardino che, appoggiato alle storiche mura medievali del Castello di Signa, consente uno sguardo su Firenze e su uno dei più bei panorami della Piana. Sul sito Internet della scuola. (https://istitutobeatagiovanna.org) troverete filmati e descrizioni che gli alunni fanno della loro scuola: Eleonora, Francesco, Martina e Raffaele vi racconteranno i loro anni trascorsi in questo istituto insieme alle loro esperienze e sensazioni.