Open day per i 15 anni di attività del distaccamento dei vigili del fuoco di Calenzano

CALENZANO – Porte aperte oggi 23 ottobre del distaccamento dei vigili del fuoco di Calenzano per festeggiare i 15 anni di attività. Dall’inizio dell’attività ad oggi sono stati svolti 10mila interventi di varia tipologia e non solo legati agli incendi o al maltempo, ma anche ad aspetti meno eclatanti, 8 sono i mezzi a disposizione per gli interventi e 60 i vigili che operano nel distaccamento.

Nella sede di via Giusti questa mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità: il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, l’assessore di Campi Bisenzio Riccardo Nucciotti, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e della Polizia municipale di Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, i carabinieri forestali e le associazioni di volontariato. Nel pomeriggio la sede è rimasta aperta per ospitare, su prenotazione, le famiglie per visitare gli spazi esterni dove sono stati collocati per l’occasioni anche giochi per bambini.