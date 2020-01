Open day per il Liceo Artistico di Porta Romana e di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Open Day sabato 11 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per il Liceo Artistico di Porta Romana e per la sede di via Giusti a Sesto Fiorentino. Durante l’Open Day saranno visitabili i sette indirizzi dei laboratori del liceo e verranno forniranno le informazioni generali sulla scuola e quelle riguardanti le specifiche di ogni sezione.Nella sede di Sesto Fiorentino l’attività di Open Day si svolgerà con le stesse caratteristiche con la presentazione dei corsi da parte del vicepreside.

Le varie sezioni di Arti figurative con indirizzi di Pittura e Scultura, Arti grafiche; Audiovisivo e Multimediale; Design dell’Arredamento, Design Oreficeria, Design Moda e Grafica Pubblicitaria che compongono l’offerta formativa presenteranno dei progetti e degli elaborati per mostrare la qualità e la professionalità della didattica attuata. Gli indirizzi di Sesto Fiorentino a cui gli studenti possono iscriversi sono: Pittura e Scultura, Design della Ceramica e Grafica Pubblicitaria.